Una Palabra Oportuna 4043

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la noche

Domingo 15 de junio de 2025

Por: José Francisco Aranguren SJ

Narra: Alexander Medina

Misericordiosos y clementes como Tú

Padre bueno que nos amas con amor de madre, hoy queremos darte gracias por la vida que nos has dado. Hoy celebramos el Día del Padre y no podemos olvidar que eres nuestro modelo de padre materno; que eres padre, pero con amor de madre, porque no hay concepto que te arrope.

Hoy es un día especial y, por ello, te damos gracias. Es un compromiso muy grande que seas así, porque nos invitas a ser como Tú: misericordiosos y clementes como Tú. Y eso nos cuesta, ¡y bien lo sabes! Padre materno, te pedimos que nos ayudes en esta hermosa tarea de cuidar la vida de otros, de dotarles de estabilidad, afecto y cercanía como Tú lo haces con nosotros.

Te pedimos perdón por las veces que no hemos cuidado a otros, por todas las veces que en esta semana nos hemos buscado solo a nosotros mismos. En esta noche dominical cerramos nuestros ojos y te pedimos perdón por el mal hecho y por el bien no hecho.

Danos Tu amor y Tu gracia que eso nos basta para seguir el camino.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

