Una Palabra Oportuna 4059

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Tips para discernir la realidad

Lunes 23 de junio de 2025

Por: Antonio Pérez Esclarín

Evaluación inclusiva: un nuevo enfoque

El final del año escolar se asocia con la evaluación. Se evalúan los alumnos para poner notas y determinar quién pasa y quién no, pero por lo general no se evalúan las causas de su éxito o su fracaso. La pedagogía inclusiva no culpa a los alumnos de su fracaso.

Si los alumnos no aprendieron más que quejarnos, ponerles una nueva prueba hasta que pasen o promoverlos automáticamente, lo cual se convierte en un desestímulo para el estudio y una trampa para ocultar la realidad, habrá que revisar antes el contexto de aprendizaje para ver qué está funcionando mal; el método, la motivación, los materiales, las condiciones socioeconómicas de los alumnos, los conocimientos previos, las estrategias, los tiempos en la escuela, la calidad y motivación del docente, para introducir las modificaciones necesarias para que los alumnos,, todos los alumnos, tengan éxito, es decir, aprendan lo que deben aprender.

La evaluación se convierte entonces en un medio excelente para que el maestro o profesor conozca cuáles son las fortalezas y carencias de cada alumno para así poderle brindar la ayuda que necesita. Este tipo de evaluación inclusiva no castiga el error sino que lo asume como una oportunidad de aprendizaje. Si todos repetimos que los errores enseñan por qué los castigamos, si el error se hace consciente se están poniendo las bases para superarlo.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

