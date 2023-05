Una Palabra Oportuna 2505

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Cafecito de la esperanza en tiempo de Pascua. Día de la enfermera.

Dar la vida por los amigos

Señor Jesús, tus palabras esta mañana son diáfanas, limpias y frescas como el amanecer. Nos invitas a que entre nosotros reine el mismo amor como el que nos has manifestado. “Nadie tiene amor tan grande como el que da la vida por sus amigos”.

“Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando”. Dar la vida por los amigos es la forma definitiva de amar, se refiere a salir de nosotros, de nuestros gustos y preferencias para estar al servicio de todos.

No solo somos discípulos, sino que nos consideras amigos indispensables, a los que quieres con locura, por eso nos transmites lo que has vivido con el Padre y pretendes que lo asumamos y forme parte de nuestra esencia.

Nos has llamado a cada uno por nuestro nombre, nos has elegido e invitado a entrar, a formar parte del Reino, y a poner en práctica el amor a los demás.

Estas palabras pronunciadas durante la última Cena resumen todo tu mensaje; nos muestras el camino para seguirte, el camino del amor.

Tu mandamiento permanece siempre nuevo, porque lo realizaste dándole carne y así la ley del amor se escribe una vez para siempre en el corazón del hombre, con el fuego del Espíritu Santo. Y con este mismo Espíritu que nos das, podemos seguir la senda trazada.

Nos quedamos para gustar internamente: me creas y me llamas porque me amas.

Quiero responder generosamente a tu llamado. ¡Enséñame a ser generoso! Hoy agradecemos y rezamos por nuestras enfermeras, que María nuestra madre les siga acompañando en su servicio de curar, consolar y acompañar, hermosa manera de dar la vida por los demás. Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia, Señor saldremos fortalecidos.