Una Palabra Oportuna 2513

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Martes 16 de mayo de 2023

Por: Edgar Magallanes SJ

Al espíritu santo podemos acceder en nuestro corazón al orar.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice a sus discípulos: ahora me voy al que me envió y ninguno me pregunta a dónde voy y la tristeza les llena el corazón.

Les conviene que me vaya para que les envíe el Paráclito.

Reflexiono:

Al Espíritu Santo podemos acceder en nuestro corazón al orar, al meditar y hacer silencio. Él es nuestro maestro interior que nos ayuda a conocer y rechazar el mal y nos impulsa a amar y servir.

Me pregunto:

¿Soy capaz de reconocer el mal dentro de mí y encararlo con el Espíritu Santo?

¿Tengo la seguridad de superar cualquier obstáculo para más amar y servir o me da miedo?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos