Una Palabra oportuna 2517

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 18 de mayo de 2023

Por: Edgar Magallanes SJ

Su tristeza se convertirá en alegría

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que ablandes mi corazón para que yo pueda escucharte y seguirte.

Jesús dice a sus discípulos: dentro de poco no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, llorarán y se lamentarán y el mundo estará alegre mientras que ustedes tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría.

Reflexiono:

A veces cuando estamos en desolación nos desesperamos y sentimos que retrocedemos en la vida, que vamos hacia peor… Pero es común que estemos avanzando aunque sintamos lo contrario y que Dios esté poniendo cimientos mayores en nuestra fe.

Me pregunto:

¿Me dejo consolar por Jesús o lo veo todo negativo?

¿Quiero darme cuenta de la luz en medio de la tristeza y oscuridad?

Jesús te dice: sígueme y no

tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.