Una Palabra Oportuna 2566

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 11 de junio de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Que no seamos mezquinos y atendamos tu llamado

Padre bueno, en esta noche dominical hago silencio, me relajo y me dispongo a encontrarme contigo. Te agradezco el detalle de cada día, la respiración, la vida que fluye a mí alrededor. Gracias por todo eso. Eres un Dios que salva y que libera.

En este día tu palabra me invita a ser comido por mis hermanos. A darme a comer a través de dar mi tiempo, mis capacidades a los demás. Tu cuerpo y tu sangre son la gran invitación a hacer lo que tu hijo hizo. ¡Señor, que no se me olvide eso!

Cuando veo mi vida desde lo que me presentas como invitación, veo lo mezquino que he sido y me siento llamado personalmente a transitar la senda que Jesús nos mostró. Dame tu gracia.

Te pido perdón por las veces que no he podido seguir a tu hijo por cualquier motivo, sigo confiando en ti, tú, sigue contando conmigo. Te pido que no me dejes solo.

Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos