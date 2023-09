Una Palabra Oportuna 2793

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 30 de septiembre de 2023

Por: Mireya Escalante

¡Sin dilemas! Hacer la voluntad de Dios. (Lucas 9, 43-45)

Hoy las palabras traen un mensaje, no fácil de entender.

Jesús estaba en un momento de mucho éxito, su incansable caminar por Galilea, expulsando demonios, haciendo curaciones y hasta resucitando a algunos. Con un mensaje atractivo para el pueblo por su carga de amor y esperanza, lo hacía un Maestro diferente y admirado.

En ese momento alerta a los suyos de cuál sería su fin.

Su actitud fue la que espera San Ignacio que tengamos como cristianos: hacer la voluntad de Dios, no importa si en ello tenemos prestigio o deshonor, vida larga o corta.

Jesús, hacía la voluntad del Padre: que Él fuera la imagen viva de Dios para nosotros, no importaba si eso lo conducía a su muerte, porque los poderes no aceptaban un Dios así.

Es inevitable hacer la comparación con la UCA (Universidad Centro Americana) que por mantenerse del lado del pueblo y de los valores cristianos, fue entregada, a pesar de su enorme prestigio, por su educación y por sus centros de investigación en áreas sociales, legales y científicos.

No hay dilema, solo hacer la voluntad de Dios, transparentar su Amor, es lo que nos hace cristianos.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.