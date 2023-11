Una Palabra Oportuna 2894

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 19 de noviembre de 2023

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Tú das de un modo generoso

Padre nuestro misericordioso, en esta noche dominical caigo a tus pies, quiero estar contigo y contemplar Tu presencia en mí y en la realidad. Eres el Dios de la vida, el que llama a los muertos a la vida y el señor de las consolaciones.

Te agradezco por todo lo que vas haciendo en mí y en el mundo. Por esa obra de amor extendida y a la vista. Haces Tu trabajo silenciosamente y, como para que yo no me sorprenda ni me admire, pero al detallar tu acción en el mundo veo que Tu amor me sostiene en la existencia y la que me mantiene unido a Ti por la fuerza del amor.

Tu palabra hoy me invita a confiar en los talentos que me has dado. Es siempre una medida desproporcional,

porque Tú das de un modo generoso, más allá de toda racionalidad humana. Señor, que yo pueda poner al servicio ese talento que soy yo, que es mi vida, que es el don que soy para otros.

Te pido perdón y a la vez me comprometo a seguir viviendo mi vida desde Ti. Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.