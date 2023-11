Una Palabra Oportuna 2896

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Lunes 20 de noviembre de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

La mejor forma de decir es hacer

Si bien Jesús mostró siempre una gran misericordia y compasión con los débiles, los sencillos, los necesitados; no soportaba la incoherencia de los dirigentes políticos y religiosos, que dicen pero no hacen, que ponen cargas pesadas sobre los hombros de los demás y no mueven ni un dedo para aliviarlas.

Hay un gran abismo entre sus promesas y proclamas y lo que practican y viven, entre lo que exigen a los demás y lo que se exigen a sí mismos. Se presentan como defensores del orden y llevan una vida desordenada, dicen que defiende la justicia pero sus actuaciones van en contra de todo lo que es justo. Proclaman que son amigos y defensores de los pobres pero llevan una vida de ricos y utilizan a su antojo y beneficio, como si fueran suyos, los bienes que pertenecen a todos.

Para salir de esta larga y muy compleja crisis, Venezuela no necesita de dirigentes que critican a los demás, no aceptan la menor crítica y son incapaces de autocriticarse, que tienen muy claro lo que hay que hacer pero ellos no lo hacen. Necesita dirigentes que con su conducta y forma de vida impulsen una verdadera transformación social y moral, pues como decía Martí: la mejor forma de decir es hacer o como insistía san Ignacio de Loyola: el amor se ha de poner en las obras y no en las meras palabras.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.