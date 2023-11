Una Palabra Oportuna 2916

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Jueves 30 de noviembre de 2023

Por: H. Elena Azofra

El Evangelio trasmite esperanza

Te invito a un momento de reflexión y oración, pero antes, respira profundo, serena tus sensaciones y sentimientos y después lee lo que S. Pablo escribe a los romanos:

«Todo el que invoca el nombre del Señor se salvará.» Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo, si no creen en él?; ¿cómo van a creer, si no oyen hablar de él?; y ¿cómo van a oír sin alguien que proclame?; y ¿cómo van a proclamar si no los envían?»

La propuesta de Jesús, la Buena Nueva, el Evangelio trasmite esperanza, novedad, ilimitación, ampliación de horizontes, preocupación por los más pobres.

Ahora bien, Dios no es solución, es ayuda porque no hay atajos en el camino del amor, en el camino de la evangelización.

La tentación misionera, es que no sea un servicio humilde.

El proceso misionero de evangelizar es un servicio de fidelidad sin cantidades ni calidad, tan solo un ejercicio de fe que requiere de unas etapas:

• Creer que la meta es la salvación de la humanidad

• Saberse enviado

• Ser enviado a proclamar el Evangelio

• Proclamar el Evangelio a personas que escuchen.

• Ayudar a creer en la Palabra escuchada y en el Jesús que anuncia la Buena Noticia de Dios Padre misericordioso.

• Enseñar a invocar a Dios, desde el Evangelio de Jesús.

Esa solicitud misionera requiere espíritu de inclusión: Jesús invita a todos, llama a todos adentro de su Reino.

Interioriza. Haz silencio y busca en qué etapa misionera te encuentras.

SIGUE PIDIENDO: No ser sordo a la llamada y no ser lento ante el envío.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.