Una Palabra Oportuna 2945

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 15 de diciembre de 2023

Por: Mireya Escalante

¿Somos como niños gritones?

(Mateo 11, 16-19)

Como siempre la Palabra sigue siendo de mucha actualidad, veamos por qué.

Parece que no estamos conforme con ningún mensaje, unos nos parecen conservadores y de derechas y otros en cambio demasiado izquierdosos o revolucionarios. Y no me refiero a posiciones políticas, más bien a nosotros, como cristianos, ante un comentario del Papa Francisco o algún avance del proceso sinodal.

Se repiten esos juicios apresurados y opuestos, «Juan tiene un demonio o Jesús es un glotón y un borracho» con esta forma de etiquetar y juzgar rápidamente, terminamos no teniendo ninguna posición y nos podemos asemejar a los niños de la plaza.

Pero Jesús nos dice que la «sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras» y eso es lo que tenemos que ver.

Esas posiciones que parecen encontradas, ¿qué consecuencias tienen, cómo influyen en nuestro obrar, es para el bien o por el contrario conducen a más discriminación o maldad?

Los criterios para saber cómo tenemos que vivir o actuar hoy, están al descubrir en las fuentes cómo fue el modo de proceder de Jesús, y analizar permanentemente a qué obras nos conducen estas maneras de Él.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.