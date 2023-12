Una Palabra Oportuna 2950

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 17 de diciembre de 2023

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Quiero ser arcilla entre tus manos

Padre bueno, hoy es el tercer domingo de Adviento por la noche, quiero pedirte que te me hagas cercano, que me ayudes a hacer silencio, actualizar Tu presencia silenciosa y encontrarme Contigo. Es una alegría llamarte Padre, sobre todo porque me amas con amor de madre, por eso, me relajo y dedico este rato junto a Ti.

Quiero agradecerte por la vida que me has dado, por la salvación que me trae ese pequeño Niño que nos va a nacer, que se nos va a dar. Gracias por la gente que quiero y que me quiere. Ayúdame a no quedarme allí sino a ir al que nadie lo quiere, al descartado, al difícil, al débil y, sobre todo, al pobre. Quiero ser arcilla entre tus manos. Ayúdanos a vivir estos pocos días que nos quedan de Adviento del mejor modo posible para prepararnos al nacimiento de Jesús en nuestros corazones.

Hoy Tu palabra me ofrece a la figura de Juan Bautista, fue una persona incómoda porque vio lo que Tú quieres hacer con la humanidad, porque dispuso su ser, su hacer y su decir en esa dirección. Ojalá podamos ser igual que él.

Señor, quiero pedirte perdón por lo que he hecho y no ha sido movido por Tu Espíritu. No dejes que me quede solo sin Ti y solo con mis propias fuerzas porque no podré. Más bien, te pido Tu amor y Tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.