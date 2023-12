Una Palabra Oportuna 2978

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 31 de diciembre de 2023

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Renuévanos a todos en Tu amor

¡Señor, ya casi termina el 2023! Por eso, Padre bueno, esta noche hay mucho ruido como para ponernos a hablar Contigo, sin embargo, me siento invitado a hacerlo para no renunciar a ser tu hijo y hermano de muchos que hoy están en otra dinámica. Te agradezco por haber llegado a este año 2024. Por toda la gente que me quiere y a la que quiero. Repaso brevemente lo vivido durante este 2023. Veo que el balance es positivo. Agradezco por eso.

Padre, esta noche te pido especialmente por la gente que está fuera de sí y que, por imprudencias, generarán llanto y muerte. A ellos te pido que no salgan de sus casas, que no sean violentos. Te pido ahora por la gente para quienes este año ha tenido un peso negativo, que no lo terminan bien, que terminan derrotados y cansados. Que vayan a Ti, Señor que eres su cansancio y alivio.

Quiero ponerme en Tus manos para el año que está por comenzar. Renuévanos a todos en Tu amor con la fuerza de Tu Espíritu. Que este año nos propongamos pocas cosas y que sean viables y evaluables, que no pequemos nuevamente de elaborar largas listas de intenciones o propósitos, que sean pocos y puntuales. Danos Tu espíritu de sabiduría para que comencemos este año con los ojos puestos en aquel que inició y consumó nuestra fe, en aquel Niño que nos nació en Belén y aquel carpintero de Nazaret.

Sigue dándonos en este nuevo año Tu amor y Tu gracia que eso nos basta.

Amén

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.