Una Palabra Oportuna 3003

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 13 de enero de 2024

Por: Mireya Escalante

Anímate y síguelo (Marcos 2, 13-17)

Aprovechemos la Palabra de hoy para revisar nuestra vida y recordar las veces que hemos oído que nos han dicho: !sígueme!, y sencillamente hemos rechazado esa invitación de muchas maneras.

No vamos porque estamos distraídos con muchas cosas que vivimos al momento de oírla. A veces nos imaginamos que responder a esa petición trae más dolores de cabeza que quedarse tranquilo. O, es algo producto de nuestra imaginación, que al cabo de un tiempito y con algunas buenas diversiones se pasa.

Fíjate lo que hizo Levi, él si se animó a seguirlo y terminó en una comida en su casa. Pero era algo sencillamente muy diferente a lo que hubiera estado acostumbrado.

¿Quién es este que se atreve a comer conmigo que soy un pecador? Y además no solo conmigo, ¡si no con otros igual que yo! Eso fue lo que hizo que Leví se transformara en Mateo, darse cuenta que no estamos excluidos de esa mesa, aunque seamos pecadores.

No es a los selectos que se les hace ese llamado, son a los muchos, como tú y como yo!

Por qué no animarse y disfrutar de ese encuentro.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.