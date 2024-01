Una Palabra Oportuna 3006

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 14 de enero de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Ser como Tu hijo

Padre misericordioso, ¡qué orgullo tener un padre bondadoso como lo eres! ¡Eres el Padre del Divino Pastor! Hoy quiero agradecerte todo lo que has hecho en mí. Tu nombre es grande y me invitas a parecerme a Tu hijo en sus actitudes. Gracias por ese regalo que nos has dado en Jesús.

Hoy miro al cielo y agradezco todo lo recibido en este año que empieza. En esta noche dominical me pongo ante Ti para ver también mis bajezas, mi pecado y reconocerlo ante Ti. Hay dimensiones de mi vida, Señor, en las que hago aguas, en las que no fluye, por eso te pido perdón.

Tu palabra de hoy me recuerda el llamado de dos discípulos y Tu respuesta de VENGAN Y VEAN. Hoy que celebramos a la Divina Pastora de las almas quiero ir tras de Ti y verte actuar para que se me pegue y ser como Tu hijo, tener sus actitudes.

Te entrego esta semana que empieza, la encomiendo al corazón de Tu hijo. Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta. Divina Pastora, ruega por nosotros.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.