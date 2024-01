Una Palabra Oportuna 3007

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Lunes 15 de enero de 2024

Por: Lucy Peña

Ayuno y novedad

Valorar nuestro presente, hacer las cosas de corazón y con la convicción de seguir a Jesús y reflejarlo en nuestras obras. Sin esperar que otros hagan los mismos esfuerzos y sacrificios que hago yo, pues cada uno tiene su tiempo y su ritmo.

Deseamos descubrir la novedad de Jesús. Él no nos pide siempre lo mismo, hemos de percibir cuándo el gozo me invade y no necesito ayuno, pues capto su presencia viva, intensa y radiante en mi ser. He de percibir también, cuándo la sequedad y la negación se apoderan de mí y necesito ayuno y recuerdo de su presencia en mis entrañas, pues los golpes del camino me lo han arrebatado.

Hoy 15 de enero, día del maestro en Venezuela, sabemos del ayuno obligatorio de los docentes, establecido por un sistema que anuló los sueldos y beneficios básicos, sin embargo, persiste la novedad de la vocación docente, aunque debilitados, hombres y mujeres salen día a día con una fuerza inexplicable a seguir creyendo en su trabajo y apostando por sus estudiantes.

Permite Señor que este nuevo año 2024, renueve nuestros odres, y estrenemos un vino nuevo y pasemos del ayuno a la alegría de vivir con dignidad de hermanos.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.