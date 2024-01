Una Palabra Oportuna 3016

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Viernes 19 de enero de 2024

Por: Antonio Pérez Esclarín

La educación que debemos salvar y fortalecer

Si bien necesitamos ser mucho más tolerantes, el ideal sería, como planteaba Ghandi, superar la mera tolerancia para empezar a considerar la diversidad como riqueza. Es maravilloso que haya razas, costumbres, culturas, religiones, partidos políticos, formas diferentes, con tal de que no violen los derechos humanos. El tesoro de la humanidad está precisamente en su diversidad creadora. Como plantea Edgar Morín, somos diferentes pero, todos pertenecemos a la ciudadanía planetaria y como afirmamos los cristianos, somos hijos de un Dios padre madre de todos por igual, que nos ama a cada uno en nuestra singularidad y debemos considerar la tierra como la Casa Común que tenemos que cuidar, respetar y trabajar para que sus frutos alcancen a todos y todas. La idea de unidad de la especie humana no debe borrar la de su diversidad, de la importancia de aprender a vivir juntos los que somos diferentes, a reconocernos en la humanidad común, valorarnos, reconocer la dignidad absoluta de cada persona, respetarnos y colaborar, es decir, trabajar juntos para garantizar a todos una vida digna, sin explotación y sin miseria. Por ello, la educación que debemos salvar y fortalecer, no debe promover la sumisión, la repetición ni la obediencia ciega, sino la autonomía, la libertad y la creatividad.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.