Una Palabra Oportuna 3025

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 24 de enero de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra Julitze Maryurel

Sembrar el mundo de paz

Cafecito de la esperanza con San Francisco de Sales, en la semana de unidad de los cristianos.

Señor Jesús, hoy me acerco a Tu Evangelio en compañía de San Francisco de Sales, quiero hacerlo como él con un corazón limpio, dulce, transparente, maleable como cera. Te pido la semilla de Tu Palabra, quiero ser terreno fértil. El buen sembrador nunca se cansa, derrocha la semilla y lo deja todo sembrado: los caminos, las piedras, los espinos. Lo importante para ti es no cansarse de sembrar el bien. No dar nada por perdido.

Yo también quiero ser sembrador paciente y esperanzado como Tú, y el fruto dejarlo en Tus manos. Sembrar el mundo de paz, bondad, sencillez, amor. El campesino trabaja, prepara el terreno, esparce la semilla; no sabe dónde caerá, si los pájaros se la comerán, si echará raíces, si se convertirá en espiga. Esparcir la semilla es un gesto de confianza y de esperanza; el riesgo está siempre presente. Al final la cosecha es abundante y todo se transforma: el llanto termina, deja su lugar a gritos de alegría. Gracias, por Tu paciencia. Estás siempre animando, apoyando, levantando. Ante las caídas, siempre nos ofreces una nueva oportunidad. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.