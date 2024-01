Una Palabra Oportuna 3032

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Sábado 27 de enero de 2024

Por: Silvia Blanco

¿Hacer lo bueno o lo malo?

Buenas noches a todos los que nos disponemos a acabar el día alimentándonos con una palabra oportuna. Respira profundo… Pon nombre a cómo te sientes en este momento. Y así, tal como te sientes, acoge el Evangelio:

“¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?”

Si Papá Dios nos regala la oportunidad de ayudar, salvar, cuidar… ¿Quién puede poner límites a esa capacidad? Desde luego que Dios no. Somos nosotros los que decidimos hacer el bien o el mal. Por eso es tan necesario pedirle al Espíritu que nos ayude a elegir bien. Que nos dé la energía para acoger y hacer propios los sufrimientos de los demás.

¿Cuál ha sido mi actitud ante las personas que me he encontrado sufrientes en mi camino? ¿Me he parado o he seguido de largo?

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.