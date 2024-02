Una Palabra Oportuna 3045

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 03 de febrero de 2024

Por: Mireya Escalante

Aprendemos de Jesús ( Marcos 6, 30-34)

La Palabra de hoy nos muestra los modos de Jesús.

Sus discípulos habían pasado su prueba de fuego, fueron solos a anunciar el Reinado por los pueblos cercanos y Jesús está atento e interesado por lo que le vayan a decir, tanto que los invita a un lugar solitario porque quiere prestarles atención y que se sientan acogidos y descansados. Cuando vio la multitud se compadece de ellos, porque se le parece a ovejas sin pastor.

Cuando intentamos convertirnos en sus discípulos debemos aprender sus modos. Nos está invitando permanentemente a lanzarnos con nuestras acciones y palabras a ayudarlo a llevar la buena noticia a los muchos que la necesitan.

Esto no puede ser un plus de a veces, de cuando podemos…lo que nos enseñan es que es a tiempo completo, tanto que no les quedaba tiempo, ni para comer.

Pero este esfuerzo no puede ser voluntarismo, debe ser impulsado por nuestro corazón. Jesús nos enseña: la compasión, ponerse en los zapatos del otro, la empatía. Y por ello nos invita a un lugar tranquilo y solitario, para que podamos encontrarnos con Él que será la fuente de vida y amor.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.