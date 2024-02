Una Palabra Oportuna 3048

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 04 de febrero de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Comienza a servir

Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por ser como eres. Vengo a actualizar tu presencia en mí y a dedicar unos segundos contigo.

Gracias porque lo puedo hacer, porque estás cercano, porque estás al alcance de mis manos, de mis labios…quiero que el modo de ser de Tu hijo se me vaya contagiando aunque sea por ósmosis. Que Tu modo sea mi modo, Señor Jesús.

Hoy tu palabra me invita a ver a Tu hijo actuando, sanando, acercándose, tomando del brazo y levantando…y la consecuencia de eso es ponerse a servir. Eso es lo que contemplo Señor, que quien se encuentra contigo le da por servir, comienza a servir, es como si se le metiera un gusanito que ya no se le sale jamás…

Te pido perdón por lo que de inhumanidad hay en mí. Es mucho, Señor, aunque se me camufla y se me hace invisible pero sé que allí está. No me dejes solo. Quiero renovar mi compromiso contigo, Dios de la vida. Sigue contando conmigo para construir Tu Reino. Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.