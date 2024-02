Una Palabra Oportuna 3053

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 07 de febrero de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Necesito ser transformado

Cafecito de la esperanza en oración por la paz

Señor Jesús, “Todo lo que entra en el hombre no puede contaminarle”, la grandeza del amor es lo que nos hace puros… Esta mañana te traigo mi tesoro interior, necesito ser transformado. A veces, miramos solo el exterior y nos quedamos ciegos, sin poder ver la realidad que reside en el interior de las personas. Nos enseñas que la interioridad es vital y que, si miramos el corazón de los demás, entonces veremos su realidad. Cada una de Tus acciones busca sanar el interior de las personas. Nos invitas a renunciar a las viejas formas y a abrazar una renovación interior, permitiendo que el amor, la compasión y la verdad florezcan en nosotros. La autenticidad es nuestro interior, que busca ser transformada por el amor divino. Declaras puros todos los alimentos. Nada que entra en nosotros puede volvernos impuros, porque no va al corazón. Lo que nos vuelve impuros es aquello que sale del corazón impidiendo la construcción de Tu Reino: Prostitución, robo, asesinato, adulterio, ambición. Tocar un leproso, comer con un publicano, no lavarse las manos, todo esto volvía impura a la persona. La realidad es que el corazón debe andar siempre en la pureza de hacer en todo momento la voluntad del Padre. Del corazón habitado por Tu amor sale todo lo bueno. Nos amas y nos invitas a amar. El amor es la raíz de nuestras obras, es la herramienta clave para entrar en Tu Reino sirviendo a los demás. Tu Amor habita mi corazón, me hace hermano y me compromete a cuidar todo lo creado. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.