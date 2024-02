Una Palabra Oportuna 3057

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 09 de febrero de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Los oídos del sordo se abrieron

Cafecito de la esperanza con San Miguel Febres Cordero. Oramos por la paz

Señor Jesús, te acercas, le metes los dedos en los oídos y le tocas la lengua con saliva… los oídos del sordo se abrieron, se le desató la lengua y pudo hablar bien. Este milagro es una invitación a dejarnos tocar por Tu gracia, para que actúes y te manifiestes en nuestras vidas, abriendo los oídos sordos del corazón y soltando nuestras lenguas y así podamos anunciar con nuestra vida aquello que creemos. Situaciones como estas requieren Tu acción y la manifestación, ninguna circunstancia podremos cambiar por nosotros mismos. Pedimos que Tu gracia pueda transformar nuestra vida, ayudándonos a vivir plenamente lo que implica ser cristiano. Esta mañana ante Ti reconozco que “soy sordo, cuando no escucho las necesidades de los demás, cuando no busco entender su punto de vista. Soy mudo cuando pronuncio palabras llenas de crítica…cuando no anuncio Tu Palabra. Ahora me llamas y me dices: Ábrete. Te suplico: desbloquea mis oídos para que pueda oír Tus palabras. Abre la puerta de mi corazón para que crezca mi sensibilidad ante el sufrimiento de los otros. Libera mi lengua para que hable con gratitud de Tu generosidad y misericordia”. Dame Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén.PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.