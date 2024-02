Una Palabra Oportuna 3062

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 11 de febrero de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Extiendes Tu mano y me tocas

Padre enteramente bueno, en esta noche dominical vengo ante Ti, yo que soy a veces bueno, para pedirte a Ti que me muevas el corazón para parecerme más a Ti y a Tu hijo que es imagen tuya. Te agradezco en medio de todo por ser grande conmigo, por no mirarme ni tratarme conforme a mis obras sino a Tu amor infinito. Por eso te daré gracias siempre, Señor. Gracias porque no cambias, porque yo si veo el cambio y la inestabilidad en mí. Quiero parecerme más a Ti.

Señor, hoy tu palabra me lleva a acercarme a Ti. Tu modo de estar me invita a acercarme y Tu hijo como siempre, se acerca, siente compasión, extiendes Tu mano y me tocas, esa es Tu acción sanadora. Señor, que el modo de acercarse Tu hijo sea mi modo de acercarme a mis hermanos y a mí mismo. Te lo pido porque no suele ser así, porque siempre me ensimismo y me olvido de los demás.

Perdóname, Señor, esas concesiones que hago con el mal Espíritu en mi cotidianidad. Tú sabes que te quiero y que mi corazón está contigo. Renuevo mi compromiso para esta semana que empieza.

Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.