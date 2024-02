Una Palabra Oportuna 3071

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 16 de febrero de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra Julitze Maryurel

Tiempo de ayuno, de ir a lo esencial

Cafecito de la esperanza en tiempo de Cuaresma. Oramos por la paz.

Señor Jesús, esta mañana nuestro café de Cuaresma se convierte en una invitación a retomar el camino, a ser más conscientes, a estar cerca de ti que eres Vida. Necesitamos orden, tomar distancia, hacer limpieza en nuestra casa, podar el jardín, para que la hojarasca no nos impida ver lo importante, lo que realmente da sentido a nuestras vidas. Tiempo de ayuno, de ir a lo esencial. “El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, dejar libres a los oprimidos; partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne”. Es más fácil que este ayuno se quede en cosas externas, cercanas al cumplimiento. Prácticas que nos dejan aparentemente tranquilos, que no nos ayudan a encontrarnos contigo ni servir a los demás. En las que el egoísmo, la indiferencia o la autosuficiencia viven disfrazadas. El ayuno al que nos invitas tiene raíces más profundas, que a veces nos llevan al desierto, donde se hacen más conscientes las tentaciones que todos vivimos en nuestro día a día. Necesitamos un ayuno que nos ayude a abrir nuestros ojos y discernir; este puede comenzar con la abstinencia de lo material, abstinencia del alimento que nos forje la voluntad y nos fortalezca en lo poco para que finalmente nos conduzca a ser fieles también cuando estemos ante las tentaciones de mayor tamaño. Que nuestro ayuno de hoy termine concretándose en obras de justicia, eso esperas, convirtiéndose en oportunidades de amar. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.