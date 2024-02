Una Palabra Oportuna 3072

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Viernes 16 de febrero de 2024

Por: Antonio Pérez Esclarín

Atrévete a vivir esta Cuaresma preocupándote por los demás



Si el ayuno que agrada al Señor es romper las cadenas injustas y vivir en actitud de servicio, atrévete a vivir esta Cuaresma preocupándote por los demás, ocupándote de ellos, regalando sonrisas, saludos, palabras cariñosas y amables, sembrando vida, esperanzas, acercando corazones. Vive cada día como un regalo para los demás en los mil pequeños detalles que nos ofrece la vida. Sé amable, escucha intensamente interésate en las cosas de tus familiares, compañeros, vecinos, felicítales por sus éxitos y logros, acompáñales y tiéndeles la mano en sus problemas. Alaba, felicita, reconoce las muchas cosas buenas que hace la gente y dalas a conocer, vive alegre y alegra pues en nuestro país hay demasiada tristeza dolor y angustia. Haz que la gente se sienta valorada, esperanzada, apoyada, querida. Evita toda palabra ofensiva, no permitas que la rabia, el desamor o la violencia de otros, te arrebaten la alegría y la paz del corazón. Derrota la agresividad y la violencia con dulzura y amabilidad, no amenaces, no insultes, no ofendas. Cultiva siempre palabras positivas, que animan, sanan heridas, refuerza la autoestima y construyen puentes de reencuentro. Si servir es un privilegio, quizás hay más alegría en dar que en recibir, aprovecha las oportunidades de servir que te ofrece la vida y da gracias por ellas.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.