Una Palabra Oportuna 3073

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 17 de febrero de 2024

Por: Mireya Escalante

Tipos de seguidores (Lucas 5, 27-32)

La Palabra de hoy nos trae dos tipos de seguidores: los publicanos y pecadores con Mateo a la cabeza y los buenos practicantes: los escribas y fariseos.

Nosotros somos seguidores de Jesús, no hay duda, pero ¿con cuál de los tipos nos identificamos?.

Fijémonos en Mateo, el pecador, Jesús le dijo sígueme y dejó al instante todo y empezó a actuar como Él, abriendo su casa y compartiendo sus bienes.

Los escribas y fariseos, también seguían a Jesús, están siempre oyéndolo, participando de sus charlas, pero su actitud es muy diferente: critican, discriminan, no quieren compartir la comida con todos, solo con los que ellos consideran buenos y puros.

Les cuesta entender que el Médico del alma, viene a sanar enfermos arrepentidos, no a seres que creen que se las saben todas.

A raíz de la publicación de «Fiducia Supplicans», relativa a la bendición de parejas, he visto y oído a tantos buenos seguidores de Jesús, criticar, no entendiendo que todos somos hijos amados de Dios.

Se nos dificulta comprenderlo, para Él todos son todos, no como pensamos que a veces todos son algunos, los que nosotros consideramos buenos.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.