Una Palabra Oportuna 3076

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 18 de febrero de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Dejarme llevar por Tu Espíritu

Padre bueno, quiero encontrarme contigo en este rato. Hago silencio, me relajo y te oigo. Eres el Dios que me ama y que me soñó desde antes de nacer. Quiero seguirte, quiero ser tu Hijo y que seas para mí un Padre.

En esta noche dominical quisiera encomendarme a Ti, que seas mi Señor. Tu palabra me invita hoy a dejarme llevar por Tu Espíritu, a caminar con Tu Hijo a lo largo de esta cuaresma que ha comenzado esta semana. Quiero hacer un camino tomado de la mano de Tu hijo. Ayúdame a vivir cada uno de estos cuarenta días con la mirada puesta en aquel que inició y consumó nuestra fe.

Quiero ser Tu hijo. Me comprometo contigo para esta semana que empieza. Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.