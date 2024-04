Una Palabra Oportuna 3202

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 21 de abril de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Que no seamos sordos a Tu llamada

Padre bueno, ¡qué alegría es poderte llamar PADRE y sobre todo que experimente que me amas con amor de madre! Es una dicha poder experimentarte de ese modo, de un modo profundamente conectado conmigo, que no eres indiferente a lo que me ocurra a mí o al mundo. Gracias por ello.

En el transitar de mi vida has ido suscitando intuiciones, has ido dejando Tu huella en mí, que capto a través del don del discernimiento que me has dado. Quiero experimentarte como el Dios que me habla profundamente desde mis sentimientos purificados. No dejes de hablarle al mundo como lo haces conmigo. Danos a mí y al mundo, la capacidad de dejarnos llevar por lo que percibimos de Ti por el discernimento. Que no seamos sordos a Tu llamada.

Señor, soy débil y espero que esta semana que arranca no sea para arraigarme en esas debilidades sino para caminar en Tu senda de vida. Quiero pedirte perdón por las sendas mal andadas.

Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.