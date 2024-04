Una Palabra Oportuna 3212

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Viernes 26 de abril de 2024

Por: Antonio Pérez Esclarín

Son tiempos para trabajar juntos

Me parece muy oportuno y necesario el llamado del candidato de la unidad, Edmundo González Urrutia, a la reconciliación y la unión de todos los venezolanos, para empezar la reconstrucción del país. No son tiempos para retaliaciones y venganzas, son tiempos para trabajar juntos por la recuperación y profundización de nuestra democracia, entendiéndola como un poema de la diversidad, con poderes autónomos que se regulen unos a otros y no sean meros ejecutores de lo que decide el ejecutivo. Democracia con instituciones eficientes, que resuelvan problemas y estén gerenciadas por los más competentes y mejores, sin sospecha de corrupción, de modo que todos nos constituyamos en ciudadanos de derechos y deberes, iguales ante la ley. Son tiempos también para dejar atrás el modelo estatista y rentista y cambiarlo por un modelo eficiente y productivo que asuma la educación, el trabajo, el emprendimiento y la producción, como medios esenciales para la realización personal y para garantizar a toda la población bienes y servicios de calidad. Junto a esto, debemos trabajar todos por un desarrollo humano con justicia y equidad, es decir, sin excluidos, abandonados o perseguidos, desarrollo que combata con fuerza la pobreza, la miseria, la falta de los servicios necesarios y todo tipo de violencia verbal, psicológica o física.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.