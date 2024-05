Una Palabra Oportuna 3234

Un espacio para caminar con Jesús

Martes 07 de mayo de 2024

Por: Luisa Pernalete

Madre hay más de una

Es muy popular en Venezuela el dicho: madre solo hay una, pero la verdad es que en la realidad madre hay más de una. Madre no es solamente esa que parió el hijo, madre es la que le da cariño, la que le acompaña, la que le escucha sus alegrías y sus penas.

Pensemos en Venezuela desde que tenemos la migración forzada más grande de América Latina y puede decirse que del mundo. Madres son todas esas abuelas, tías, hermanas mayores a quienes las madres biológicas le han confiado sus hijos, por haber decidido irse a las minas del sur o a otros países, buscando cómo poder mantener a su familia. ¿Cuántas hay?

Madres son también esas maestras que se vuelven madrinas de sus alumnos, pues los convierten en sus ahijados y, ello supone que no se contentan con enseñarles a leer, a escribir, sumar y restar sino que les dan cariño, están atentas a sus sonrisas y a sus rostros tristes, están pendientes de preguntarles cómo están por sus casas y no solo por las tareas. Esas madres adoptivas merecen reconocimientos también, no solo el día de la madre sino todos los días y… ¡qué bueno que existen!

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.