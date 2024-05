Una Palabra Oportuna 3281

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 31 de mayo de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Es Madre del Hijo de Dios

Cafecito de la esperanza en la fiesta de la Visitación de María. Te coronamos Reina y Señora

Señor Jesús, está amaneciendo, junto con María nos ponemos en camino, de prisa hacia la montaña. El servicio es lo que caracteriza a la joven de Nazareth. Sabemos que el Verbo se ha encarnado en ella. Es Madre del Hijo de Dios, la servidora, que va a visitar a su prima que la necesita. Lo hace con gozo y prontitud. Realiza este viaje como “la primera procesión Eucarística. En nuestro café la contemplamos sumergida en Dios, su plegaria abarca el universo; nos muestra su modo de relación contigo. Una oración que se pone en camino para servir con alegría. Es contemplativa porque camina con el misterio inmenso de Dios en sus entrañas. Ella refleja Tu luz en cada palabra, en cada mirada, en cada encuentro. Todo lo siembra de serena alegría. Hoy trabajo, hablo, me relaciono, consciente de que Te llevamos dentro. Y tú María, sin decir nada, me visitas y me llenas de gozo. Juntos proclamamos tu grandeza. Dos mujeres preñadas de historia que simbolizan dos alianzas, dos testamentos, dos pueblos: antiguo y nuevo, se encuentran en un abrazo íntimo. Juan salta de júbilo en el vientre de Isabel, así te recibe. María la primera evangelizadora le da la Buena Noticia de la salvación. Llena del Espíritu Santo, agradece a María:”Dichosa tú, la creyente”. Una criatura, generosa, silenciosa, humilde, comprensiva, con su sí, cambió la humanidad y abrió el mundo al mismo Dios. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.