Una Palabra Oportuna 3282

Viernes 31 de mayo de 2024

Por: Antonio Pérez Esclarín

El que no vive para servir no sirve para vivir

Es muy conocido el poema de Tagore: Yo dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y comprendí que la vida era servicio, serví y encontré la alegría. Y posiblemente todos hemos escuchado el dicho: el que no vive para servir no sirve para vivir, es decir, malgasta la vida, pues todos caminamos hacia nuestra muerte, llevando en nuestras manos las cosas que hemos dado. La vida no se mide por los títulos o riquezas acumulados, ni por el número de seguidores en las redes, se mide por lo que hemos hecho y hacemos. Si nuestras acciones alimentan la vida de los demás o la dañan, se mide por la felicidad o la tristeza que proporcionamos, se mide por los compromisos que cumplimos y las confianzas que traicionamos, se mide por el amor o el temor que provocamos. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. No olvidemos que felicidad viene de la palabra latina «felix» que significa fecundo, fértil, fructífero, lo que indicaría que la felicidad tiene que ver con la generosidad, la entrega y el servicio. Recordemos por ello que las dos cosas más importantes en la vida que son el amor y la felicidad solo se consiguen dándolas. Si quieres llenarte de amor da mucho amor, si quieres ser feliz, dedícate a hacer felices a los demás. Cuanta más felicidad damos más nos llenamos de ella. La felicidad es una puerta que se abre siempre hacia afuera.

