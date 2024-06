Una Palabra Oportuna 3284

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Sábado 01 de junio de 2024

Por: Silvia Blanco

Déjate abrazar por Jesús al final de este día. Respira profundo, sin prisas… ¿Cuál es el sentimiento que predomina en ti al final del día? Y ahora, escucha a Jesús

«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.»

Jesús nunca nos dice algo para quitarnos vida, siempre la da. Nos dice: «anda», no te quedes parado. Nos dice que no retengamos y nos apeguemos a nada. La posesión nos incapacita para seguir acogiendo sus regalos. Y sigamos sus pasos porque es la garantía de plenitud. Que difícil se hace vivir si no confiamos cada día en que nos da lo que necesitamos para seguirle.

¿Con quién has compartido los regalos que has recibido hoy de Papá Dios?

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.