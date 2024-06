Una Palabra Oportuna 3285

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Domingo 02 de junio de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Mayurel

CAFECITO DE LA ESPERANZA EN LA SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO.

Tu presencia Eucarística

Señor Jesús, celebramos y agradecemos Tu presencia Eucarística entre nosotros: “Este es mi cuerpo… Esta es mi sangre”. Con el asombro en nuestro corazón, vivimos esta experiencia de Tu presencia en adoración. Nuestro café se llena del sabor del Pan de Tu Cuerpo, que se parte y reparte. Nos sana porque nos une a Ti: hace que asimilemos Tu manera de vivir, la capacidad de Tu entrega a los hermanos, de responder al mal con el bien.

Nos da el valor de salir de nosotros mismos, inclinarnos con amor hacia la fragilidad de los demás. Has decidido quedarte entre nosotros en un simple trozo de pan, pequeño, frágil. Un trozo de pan que es universal y cercano a todos incluyendo a quien no tiene un poco de agua y un poco de harina. Permaneces, callas, no te mueves, no ofreces ningún espectáculo…La Adoración Eucarística promete un camino real, recorrido en plenitud, atravesado hasta el final. Con sentido, un camino que has soñado antes para cada uno de nosotros porque nos amas incondicionalmente.

Llega un momento en que descubrimos una sintonía entre ese Dios expuesto en un trozo de pan y la persona que se arrodilla a adorarle. Hoy en Adoración delante de Ti ¡Oh Amor sacramentado! te escucha el corazón, solo deseas que seamos fieles a Tus mandatos . Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.