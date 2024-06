Una Palabra Oportuna 3289

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Martes 04 de junio de 2024

Por: Edgar Magallanes SJ

Nos hace humanos sanar nuestras heridas

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Fariseos y Herodianos tientan a Jesús: sabemos que eres verás y enseñas el camino de Dios ¿Es lícito pagar impuesto al César? Jesús dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Reflexiono:

Lo que es de Dios, es la responsabilidad sobre la propia vida, de lo que nos hace humanos. Nos hace humanos sanar nuestras heridas, asumir la propia historia y contexto, para sanar y servir.

Me pregunto:

¿Me dejo llevar por la cultura dominante de la irresponsabilidad de lo humano?

¿O me comprometo con mi espiritualidad para seguir a Jesús?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.