Una Palabra Oportuna 3293

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 06 de junio de 2024

Por: Edgar Magallanes SJ

En este mundo falta amor

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que no sea sordo a Tu Voz sino atento a cumplir Tu Voluntad.

Un escriba pregunta a Jesús por el mandamiento más importante. Jesús le dice, es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y lo amarás con todo tu ser, y al prójimo como a Ti mismo.

Reflexiono:

En este mundo falta amor y no es un sentimentalismo. La humanidad pudiese ser hermosa si nos orientamos unos a otros, si colaboramos y nos ayudamos para ser sujetos integrales; esto es amor.

Me pregunto:

¿Me confundo con una sociedad exigente en unos aspectos y que me deforma en otros?

¿O descubro y supero los engaños culturales de mi época?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.