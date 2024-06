Una Palabra Oportuna 3295

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 07 de junio de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Mayurel

CAFECITO DE LA ESPERANZA EN LA SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN. ORAMOS POR LA PAZ

Contemplar la fuerza del amor

Señor Jesús, Tu costado traspasado ha quedado abierto a todos, con un amor sin fronteras. Desde la Cruz nos invitas a beber en Tu fuente de gracia y ternura. Se abre la puerta de casa para dejar entrar; se abre la vida cuando se quiere compartir; se abre el corazón cuando se quiere donar. Lo abres y entregas lo mejor que tenías.

“Para que arraigados y cimentados en el amor, podamos comprender la anchura, longitud, altura y profundidad de Tu amor; un amor que supera todo conocimiento y nos llena de la plenitud misma de Dios”. Se conmueven Tus entrañas, el corazón de Dios en pleno movimiento: ternura y dedicación, para Ti no existe el tiempo perdido… existe el tiempo entregado… En el Gólgota crucificado, eres expresión de la entrega total: “nadie me quita la vida, Yo la entrego libremente”. Esta libertad incondicional es el fruto en plenitud. La intensidad de un amor, pequeño y débil, que quiere entregarse en lo sencillo de cada día, desde la fragilidad que nos habita.

Esta mañana en nuestro café, me acerco extasiado ante Tu misericordia, para contemplar la fuerza del amor. El rostro de tantas mujeres y hombres que sufren… qué me pides… qué puedo hacer. Suplico que hagas mi corazón semejante al Tuyo: “humilde, misericordioso, perseverante en el amor, y amarte sobre todas las cosas, que solo Tu juicio me baste. Quiero refugiarme en Tu Sagrado Corazón y así no hacer caso ni a halagos ni a desprecios. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.