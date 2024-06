Una Palabra Oportuna 3297

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 08 de junio de 2024

Por: Mireya Escalante

A tiempo completo (Marcos 3, 20-35)

La Palabra de hoy, nos habla del trabajo por el Reino, y lo que significa eso en un mundo como el de hoy.

Antes que nada, es un trabajo exigente, no podemos pensar que es algo de un día a la semana. Si queremos ser sus discípulos y seguirle, vemos que nuestro Maestro a veces no tenía tiempo ni de comer, estaba dedicado a tiempo completo.

Tal vez esa es una pregunta importante para hacernos. ¿Cuánto es mi dedicación?, ¿es lo que me sobra de ocuparme de mis cosas? O estamos tan involucrados con su Proyecto, ¿Qué no hay cosas nuestras y cosas de Él?

Si este fuera el caso, no es de extrañar que cualquiera diga, desde los valores de hoy, que estamos locos. Que eso no tiene ningún sentido. Hasta a Jesús lo buscaron sus parientes, para sacarlo de esa entrega, no lo comprendían y lo querían ayudar. Su respuesta fue contundente.

María, madre al fin, entendió que lo que estaba haciendo su Hijo, si valía la pena y al poco tiempo la vimos como su discípula y fiel seguidora.

Jesús nos pide tiempo completo. De nosotros es la respuesta.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.