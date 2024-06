Una Palabra Oportuna 3300

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 09 de junio de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Moldéame y mueve mi corazón

Padre bueno, en esta noche dominical vengo ante Ti con el ánimo de encontrarme contigo, de hacer silencio y de descansar en Ti.

Agradezco todo lo que me has dado, el don de Tu presencia, de lo que eres para mí, y, sobre todo, de lo que soy para Ti. Sé que me amas con amor de madre que cuida a sus polluelos. Me siento como arcilla en Tus manos, moldéame y mueve mi corazón para que me deje moldear, para que vea que tu plan es lo mejor que puede pasar en mi vida. Ya sabes que si no lo veo, me resistiré y no dejaré que seas el Señor de mi vida.

En este domingo, día de tu hijo, quiero pedirle a su corazón de carne y hueso, quiero pedirte que no me resista, así que, aplaca mis miedos, acalla las voces que me invitan a buscar solo mi autorrealización y a buscarme a mí.

Te pido perdón por lo que me ha alejado de Ti en esta semana y te pido la gracia para estar más atento y poder partir mi pan y dar a beber la copa de mi tiempo y mis energías con los demás a ejemplo de Tu hijo.

Dame Tu amor y Tu gracia, Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.