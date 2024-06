Una Palabra Oportuna 3325

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 22 de junio de 2024

Por: Mireya Escalante

Confiar a ojos cerrados (Mateo 6, 24-34)

Confiar… confiar…en nuestro Padre, eso es lo que nos dice la Palabra de hoy. No basta decir que lo amamos, es clara la pregunta, ¿estamos buscando primero el Reino y su justicia? ¿Cada actuación nuestra se rige por esa intención? Porque solo eso importa.

Eso se dice fácil, pero implica confiar plenamente en que Él conoce nuestras necesidades, no hay que decírselas, porque nos quiere infinitamente.

Tratemos de quitarnos esa preocupación por lo que vendrá, porque por mucho que queramos no podemos prolongar ni una hora nuestra vida.

Nadie dice que no tomemos las previsiones necesarias para vivir, con sentido común, pero el querer tener y contar con todo sin medirnos, es tener un amo muy demandante. Si esa es la opción, ya no seríamos sus discípulos porque no son factibles las dos cosas, pero no porque Jesús nos quiera pobres o descuidados. Si confiáramos en Él, podríamos disfrutar de esa felicidad tan especial que Él nos ofrece.

Lejos de disfrutarla y queriendo preverlo todo, guardamos y acumulamos cosas que se vuelven preocupaciones.

El Reino irá surgiendo en la medida que optemos todos por acercarnos a la austeridad.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.