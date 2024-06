Una Palabra Oportuna 3328

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 23 de junio de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Quiero seguirte

Padre misericordioso que me amas con amor de madre, ¡nunca tendré palabras para agradecerte por lo mucho que me has demostrado Tu amor! Te agradezco infinitamente por los dones de creación y redención que has llevado a feliz término en Jesús nuestro hermano y Señor.

Quiero conectarme conscientemente contigo y actualizar Tu presencia en esta noche dominical. Ya ha comenzado esta semana con Tu día y me dispongo a seguir la semana civil con el corazón puesto en Ti. Sabes bien que soy débil y que entre Tú y yo se atraviesa mi pecado y mi debilidad para confundir Tu llamada e invitación de otras que se me presentan.

Sabes bien que te amo y que mi corazón es tuyo. A ratos se me olvida y me despisto o me distraigo. Llámame y céntrame como lo sabes hacer cada vez que eso ocurre, cada vez que olvide mi centro y mi principio y fundamento. Quiero seguirte y ser para Ti un hijo y que Tú seas mi Padre. Perdona mis debilidades y sigue contando conmigo. Dame Tu amor y Tu gracia en esta semana para seguirte con valentía. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.