Una Palabra Oportuna 3337

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 28 de junio de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Si quieres puedes limpiarme

Señor Jesús, esta mañana de rodillas como el leproso nos acercamos para suplicarte: “si quieres puedes limpiarme”. Lleno de dolor, consciente de mis dolencias, acudo pidiéndote que me sanes. Tu Misericordia supera toda barrera y Tu mano toca mi lepra sin importar cuál sea. Tu humanidad cura y levanta. Nos impacta la fe del leproso que se acerca y confía; se encuentra con Tu mirada de que sana, acoge y limpia. Dejo que me toques y sanes mis enfermedades. Necesitamos que nos ayudes, y que estemos dispuestos a cambiar. Llénanos de Tu Espíritu para que siempre podamos dar gloria al Padre y agradecerte tanto bien recibido. Te entregamos nuestra humanidad enferma y nosotros acogemos Tu humanidad sana. Muchas veces damos la espalda a Tu perdón, porque no reconocemos nuestro pecado. Tú continúas pasando a nuestro lado, día tras día, y esperas la misma petición: “Señor, si quieres…”. Necesitamos que nos ayudes y con el sacramento de la Reconciliación, nos limpies de la lepra del pecado. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.