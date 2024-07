Una Palabra Oportuna 3355

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Domingo 07 de julio de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Mayurel

CAFECITO DE LA ESPERANZA EN ORACIÓN POR VENEZUELA. DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO.

Es necesario abrir el corazón

Señor Jesús, eres la Verdad. Te adoramos, confiamos en ti. Este domingo en nuestro café nos acercamos para descubrir los sentimientos de Tu corazón. Tu extrañeza por la actitud de la gente de Tu tierra. Llegabas a donde viviste tantos años, habían oído de las obras que realizabas, la lógica era que te acogieran con cariño y confianza, más dispuestos que los demás a escuchar Tus enseñanzas; no fue así. Y se escandalizaban.

Necesitamos la gracia interior del Espíritu Santo para comprender Tu camino de salvación, entender no solo con la cabeza, es necesario abrir el corazón. Cuánto nos cuesta identificar el rostro de los profetas entre las personas que conviven con nosotros. Solo la fe deja paso a los milagros; los creyentes ven, en todo, Tus huellas y contemplan con Tus ojos, que permiten ver los paisajes que todavía no existen. Rompe los esquemas en los que pretendemos encerrarte. Derribas a los poderosos cuando te fijas en una pobre viuda y arriesgas Tu vida para que los que se creen buenos no apedrearan a la adúltera, contigo es posible siempre un futuro mejor.

¿Dónde están hoy los profetas que nos den esperanza y fuerza para enfrentar cada día… los que reavivan nuestra ilusión… los que sean portadores de buenas noticias para quienes no sienten el calor de Tu amor? ¿No estaremos dejándote pasar de largo? ¿O impidiendo que pueda hacer entre nosotros algún milagro? Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.