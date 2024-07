Una Palabra Oportuna 3370

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 14 de julio de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Eres un Padre fiel

Padre de nuestro Señor Jesucristo, que bueno es llamarte Padre y sabernos queridos personalmente por Ti. Es una buena noticia para nuestro mundo. Por eso te damos gracias.

En esta noche dominical hacemos acopio de todo lo que nos has dado en esta semana. Gracias por Tu presencia, por la posibilidad de relacionarnos contigo y porque nos hablas desde dentro. Eres un Padre fiel. Siempre estás atento a nosotros Tus hijos porque eres así, no puedes dejar de amar. Nosotros sí podemos porque somos limitados pero Tú no, Tu capacidad de amarnos es infinita.

Te encomiendo esta semana que apenas empieza. Muéstrame Tu senda, envíame a llevar Tu palabra y acompáñame en el camino hacia Ti.

Danos Tu amor y Tu gracia que eso nos basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.