Una Palabra Oportuna 3376

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Miércoles 17 de julio de 2024

Por: Silvia Blanco

El que les recibe a ustedes me recibe a Mí

Seguro has tenido un día intenso, así que te invito a regalarte este momento de descanso con Jesús. Para empezar respira hondo… Hazte consciente de cómo te sientes al final del día. Y ahora, escucha el Evangelio:

“El que les recibe a ustedes me recibe a Mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado.”

Hoy venimos a estar contigo para aprender a acogernos, a recibirnos entre nosotros como forma de acogerte a Ti. Tú nos dices que lo que hacemos a uno de nuestros hermanos más pequeños te lo hacemos a Ti. Te identificas con cada ser humano por eso nuestra fe nos lleva a abrazar cada vida. Que no demos rodeos ante las necesidades de los demás.

Ahora es momento de compartir contigo y preguntarnos cómo ha sido nuestra actitud para con los demás… ¿Se ha parecido a cómo nos trata Jesús?

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.