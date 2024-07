Una Palabra Oportuna 3389

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 24 de julio de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

El sembrador eres Tú

Cafecito de la esperanza. Oramos por Venezuela y nuestros hermanos de Cumanacoa.

Señor Jesús, la semilla es la palabra proclamada y el sembrador eres Tú. No buscas sembrar en el mejor de los terrenos para asegurar la mejor de las cosechas. Has venido “para que todos tengan vida y la tengan en abundancia”. Riegas puñados generosos de semillas, sea a lo largo del camino, como en el pedregal, o entre abrojos, y finalmente en tierra buena. Así, las semillas arrojadas por Tus manos producen el porcentaje de rendimiento que las posibilidades les permiten. Tu Palabra se compara a una semilla sembrada en el campo: los que escuchan con fe y se unen a Tu rebaño han acogido el Reino; después la semilla, por sí misma, germina y crece hasta el tiempo de la siega. Quienes te escuchan con fe y se unen a Tu rebaño han acogido el Reino; con Tu rostro glorioso sigues saliendo a sembrar Tu amor a la humanidad con la ilusión de un sembrador, no Te cansas e insistes a tiempo y a destiempo. En silencio nos preparamos para la escucha y según sea su profundidad en la fe, será la posibilidad de dar frutos. La semilla necesita acogida, tierra abonada, “El que tenga oídos, que oiga”. Abro mi corazón a Tu semilla y me encargo de regarla, de fertilizarla y de confiar en Tu acción que la hará florecer. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.