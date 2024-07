Una Palabra Oportuna 3304

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Miércoles 31 de julio de 2024

Por: Silvia Blanco

¿Señor, no sembramos buena semilla?

Saludos a todos en esta noche. Jesús nos espera, así que te invito a que respires hondo sin afán… ¿Cómo estás al final del día? Pon nombre a cómo te sientes… y ahora escucha atentamente:

Señor, ¿no sembramos buena semilla? ¿De dónde sale la cizaña?

Esta pregunta atraviesa toda la historia de la humanidad. ¿De dónde sale el mal y el sufrimiento en el mundo? Si papá Dios ha hecho todas las cosas buenas, ¿por qué hay injusticias, dolor, desgracias, muerte? La respuesta no puede ser rápida ni teórica. Es un misterio que solo se ilumina con la vida de Jesús. Él nos invita a vivir abrazando la cruz, no huyendo de ella, y convertir el mal en ocasión de sacar más amor. No mal digamos las tinieblas: encendamos una luz de esperanza en ellas.

Te invito a a repetir en esta noche estas palabras para Jesús: sé mi luz, enciende mi noche.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.