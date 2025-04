Una Palabra Oportuna 3949

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Tips para discernir la realidad

Martes 29 de abril de 2025

Por: Luisa Pernalete

Humildad, sencillez…

“No le gustaban las cosas grandes, los reconocimientos solemnes. Le gustaba estar entre gente sencilla…” Eso dijo la misionera salesiana Ana Rosa, prima del papa Francisco, cuando estuvo en su funeral, y también dijo, entre otras cosas hermosas de su primo, él había elegido la humildad como forma de vida.

Y realmente fue coherente con esa “forma de vida”, muy evangélica por demás. Quienes le conocieron como obispo en Argentina, recuerdan que andaba en autobús, como pasajero común y corriente, y ya sabemos los cambios que hizo al llegar al Vaticano: residencia más humilde, vestimenta humilde, carro más pequeño… La forma como pidió ser enterrado, sin boato, en privado…

Y su cercanía con feligreses, niños y jóvenes que se acercaban a él en las grandes concentraciones… Su manera de hablar, le entendíamos sin problemas…

Esa herencia: humildad, sencillez, austeridad, cercanía, nos viene muy a los venezolanos, creyentes y no creyentes. No se trata de ser austeros por el empobrecimiento de la mayoría de la población, sino austeridad y sencillez como “modo de proceder”. Hasta por cuidar la Casa Común. Cercanía con los que no piensan como nosotros nos vendría bien también. ¡Gracias Francisco por tanto!

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.