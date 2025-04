Una Palabra Oportuna 3950

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Miércoles 30 de abril de 2025

Por: Mireya Escalante

No condenar ni ocultarse ( Juan 3, 16-21)

En estos días siguientes a la muerte del papa Francisco, oímos sus entrevistas, mensajes, recordamos sus homilías y podemos ver la coincidencia con la Palabra de hoy, Dios no envió a su Hijo para condenar a nadie.

Justo lo argumentaba el papa cuando hablaba de la homosexualidad diciendo que no se puede rechazar a nadie que es hijo de Dios y destacando que hoy, 30 países aún la condenan.

No veamos afuera, pensemos en nosotros y nuestra realidad, se nos hace tan fácil el juicio con su respectiva condena, a diferencia de Jesús, nos cuesta ver el lado bueno que cada uno de sus hijos tenemos.

Es inevitable pensar las veces que critico y puedo ser implacable, creyendo tener la razón y todo a oscuras, a escondidas. Con esto lanzamos muros que separan no puentes que unen.

Nos cuesta ver esa luz, que tendría que iluminar nuestras acciones, no ocultarlas. Hay quienes se niegan a presentarse a la luz del día, prefieren obrar a escondidas, no hay que hacer mucho esfuerzo para verlo en algunos políticos o inversionistas para lograr sus propios beneficios. No es ese el mensaje de Jesús.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.